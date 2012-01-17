主要国家经济指标预测--1月18日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透1月18日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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1月18日(三)
0430 日本工业生产(较上月) 11月修正值 -- -2.6%
产能利用率指数(较上月) -- +4.1%
0900 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 11月 -- 逆差2.17
对全球贸易收支(亿欧元) -- 逆差10.77
0930 英国请领失业金人数(万人) 12月 增加1 增加0.3
按照ILO计算的失业率 11月 8.3% 8.3%
0930 英国平均周薪(含津贴) 11月 +2.0% +2.0%
平均周薪(未计入津贴) +1.9% +1.8%
1000 瑞士ZEW投资者信心指数 1月 -- 负72.0
1200 美国抵押贷款指数 1月13日当周 -- 663.1
再融资指数 -- 3,560.6
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月14日当周 -- -5.4%
1330 美国生产者物价指数(PPI)(较上月) 12月 +0.1% +0.3%
(较上年同期) +5.1% +5.7%
核心PPI(较上月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) +2.8% +2.9%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月14日当周 -- +3.3%
1400 美国整体资本流动(亿美元) 11月 -- 净流出488
外资购买美国公债(亿美元) -- 76
1415 美国工业生产(较前月) 12月 +0.5% -0.2%
产能利用率 78.1% 77.8%
1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 1月 21 21
2145 新西兰消费者物价指数(CPI)(较上季) 第四季 +0.4% +0.4%
(较上年同期) +2.6% +4.6%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超3,863
外资投资日股(亿日圆) -- 买超431
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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1月17日(二)
0200 新西兰央行海外资产 12月 56.5% --
0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 +0.4% +0.4%
(较上年同期) +4.2% +4.2%
零售销售物价指数(RPI)(较前月) +0.4% +0.3%
(较上年同期) +4.8% +4.7%
扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) +0.4% +0.4%
(较上年同期) +5.0% +4.8%
1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 12月终值 +0.3% +0.4%
(较上年同期) +2.7% +2.8%
核心HICP(较上月) +0.4% +0.4%
(较上年同期) +2.0% +1.7%
1000 德国ZEW经济景气判断指数 1月 负21.6 负50.0
现况指数 正28.4 正24.0
1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 1月 13.48 11.00
1400 加拿大央行利率决定 -- 1.00% 1.00%
2330 澳洲消费者信心指数 1月 97.1 -- (完)
--整理 艾茂林/王冠中;审校 程琳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。