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亚洲 | 2012年 1月 18日 星期三 07:48 BJT

****主要国家经济指标预测--1月18日****

路透1月18日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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1月18日(三)

0430 日本工业生产(较上月) 11月修正值 -- -2.6%

产能利用率指数(较上月) -- +4.1%

0900 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 11月 -- 逆差2.17

对全球贸易收支(亿欧元) -- 逆差10.77

0930 英国请领失业金人数(万人) 12月 增加1 增加0.3

按照ILO计算的失业率 11月 8.3% 8.3%

0930 英国平均周薪(含津贴) 11月 +2.0% +2.0%

平均周薪(未计入津贴) +1.9% +1.8%

1000 瑞士ZEW投资者信心指数 1月 -- 负72.0

1200 美国抵押贷款指数 1月13日当周 -- 663.1

再融资指数 -- 3,560.6

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月14日当周 -- -5.4%

1330 美国生产者物价指数(PPI)(较上月) 12月 +0.1% +0.3%

(较上年同期) +5.1% +5.7%

核心PPI(较上月) +0.1% +0.1%

(较上年同期) +2.8% +2.9%

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月14日当周 -- +3.3%

1400 美国整体资本流动(亿美元) 11月 -- 净流出488

外资购买美国公债(亿美元) -- 76

1415 美国工业生产(较前月) 12月 +0.5% -0.2%

产能利用率 78.1% 77.8%

1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 1月 21 21

2145 新西兰消费者物价指数(CPI)(较上季) 第四季 +0.4% +0.4%

(较上年同期) +2.6% +4.6%

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超3,863

外资投资日股(亿日圆) -- 买超431

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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1月17日(二)

0200 新西兰央行海外资产 12月 56.5% --

0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 +0.4% +0.4%

(较上年同期) +4.2% +4.2%

零售销售物价指数(RPI)(较前月) +0.4% +0.3%

(较上年同期) +4.8% +4.7%

扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) +0.4% +0.4%

(较上年同期) +5.0% +4.8%

1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 12月终值 +0.3% +0.4%

(较上年同期) +2.7% +2.8%

核心HICP(较上月) +0.4% +0.4%

(较上年同期) +2.0% +1.7%

1000 德国ZEW经济景气判断指数 1月 负21.6 负50.0

现况指数 正28.4 正24.0

1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 1月 13.48 11.00

1400 加拿大央行利率决定 -- 1.00% 1.00%

2330 澳洲消费者信心指数 1月 97.1 -- (完)

--整理 艾茂林/王冠中;审校 程琳

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