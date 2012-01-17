〔加拿大股市〕小幅收跌,受金矿股颓势所累

中国企业：万达集团与中国银联联合推进支付创新，打造线上线下融合
路透北京3月2日 - 中国大型民企--万达集团周四宣布，与中国银联联合推进支付创新和大数据应用，并共同实施风险防范；未来双方将共同推进交易与服务场景智能化，通过全生态的“实体云服务”，打造线上线下融合。
路透多伦多1月17日电---加拿大股市周二小幅收跌,自一周高位回落,因金矿股的跌势抵销了对中国、美国及德国经济前景信心升高的影响.
权重股材料类股下跌逾2%,Kinross Gold (K.TO)领跌,重挫逾20%至10.39加元.
"这对市场造成一些拖累,这点无庸置疑,"ScotiaMcLeod股市交易主管Fred Ketchen表示.
至少有两家券商下调其股价评等,此前Kinross Gold宣布其位於茅利塔尼亚的Tasiast金矿将推迟达九个月.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低25.77点或0.21%,收报12,232.83点.
金矿商及银行股跌幅最大,Barrick Gold (ABX.TO)下跌2.1%至48.75加元.Goldcorp(G.TO)跌1.8%至45.67加元.加拿大皇家银行(RY.TO)则跌0.5%至51.82加元.(完)
--编译 戴素萍;审校 张若琪
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
路透北京3月2日 - 中国大型民企--万达集团周四宣布，与中国银联联合推进支付创新和大数据应用，并共同实施风险防范；未来双方将共同推进交易与服务场景智能化，通过全生态的“实体云服务”，打造线上线下融合。
路透马德里3月2日 - 周四公布的官方数据显示，西班牙第四季经济 成长终值为较前季增长0.7%，与初值一致。 国家统计局公布，第四季经济同比增长3.0%，亦与预期及初值一致， 增幅低于第三季的3.2%。 统计局确认，西班牙2016年全年经济增长3.2%，增幅与上年持平。( 完) (编译 王兴亚；审校 李爽)
路透3月2日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地 时间16:22时，1港元=0.88658人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平 均溢价为18.98%，低于上交易日收盘的19.15%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元 H股价格(港 A/H股比价 ) 元) 工商银行 4.67 5.01 1.05 建设银行 5.91 6.26 1.06 中国银行 3.67 3.86 1.07 农业银行