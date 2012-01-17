〔加拿大股市〕小幅收跌,受金矿股颓势所累

路透多伦多1月17日电---加拿大股市周二小幅收跌,自一周高位回落,因金矿股的跌势抵销了对中国、美国及德国经济前景信心升高的影响.

权重股材料类股下跌逾2%,Kinross Gold (K.TO)领跌,重挫逾20%至10.39加元.

"这对市场造成一些拖累,这点无庸置疑,"ScotiaMcLeod股市交易主管Fred Ketchen表示.

至少有两家券商下调其股价评等,此前Kinross Gold宣布其位於茅利塔尼亚的Tasiast金矿将推迟达九个月.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低25.77点或0.21%,收报12,232.83点.

金矿商及银行股跌幅最大,Barrick Gold (ABX.TO)下跌2.1%至48.75加元.Goldcorp(G.TO)跌1.8%至45.67加元.加拿大皇家银行(RY.TO)则跌0.5%至51.82加元.(完)

--编译 戴素萍;审校 张若琪

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI