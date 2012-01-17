〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数跌至近三年低位,市场压力犹存

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透伦敦1月17日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二跌至近三年低点,因船运需求疲弱、经济前景恶化及船只供应过剩令人气承压.
船运市场未来数月料面对船只供应过剩和经济形势低迷的困扰,这其中亦包括对於中国原材料需求前景的忧虑,这些都会令船运获利承压.
波罗的海乾散货运价指数下跌39点或3.86%,至974点,跌破关键水准1,000点,为2009年1月22日以来最低.今年开年以来该指数已跌逾40%.
"所有乾散货部分仍然承压,运价指数接近20008-09危机的低位,受黯淡需求及船只供应过剩所打压,"RS Platou Markets的Frode Morkedal表示.
铁矿石托运占海岬型船运量的三分之一左右,经纪商表示,价格发展仍是乾散货运的重要因素.上周澳洲和巴西的天候干扰已在近几日打压船运活动.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌2.97%,海岬型船舶平均获利降至去年5月20日以来最低.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth表示,"我们认为由於中国新年将届,海岬型市场近期不太可能反弹,且铁矿石买气依旧迟滞."
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌3.73%,该型船舶平均获利为9,257美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)
--编译 戴素萍;审校 孙茉莉
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。