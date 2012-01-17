〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数跌至近三年低位,市场压力犹存

路透伦敦1月17日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二跌至近三年低点,因船运需求疲弱、经济前景恶化及船只供应过剩令人气承压.

船运市场未来数月料面对船只供应过剩和经济形势低迷的困扰,这其中亦包括对於中国原材料需求前景的忧虑,这些都会令船运获利承压.

波罗的海乾散货运价指数下跌39点或3.86%,至974点,跌破关键水准1,000点,为2009年1月22日以来最低.今年开年以来该指数已跌逾40%.

"所有乾散货部分仍然承压,运价指数接近20008-09危机的低位,受黯淡需求及船只供应过剩所打压,"RS Platou Markets的Frode Morkedal表示.

铁矿石托运占海岬型船运量的三分之一左右,经纪商表示,价格发展仍是乾散货运的重要因素.上周澳洲和巴西的天候干扰已在近几日打压船运活动.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌2.97%,海岬型船舶平均获利降至去年5月20日以来最低.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth表示,"我们认为由於中国新年将届,海岬型市场近期不太可能反弹,且铁矿石买气依旧迟滞."

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌3.73%,该型船舶平均获利为9,257美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)