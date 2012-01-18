〔澳洲个股〕必和必拓预估2012年铁矿石产量将创纪录

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透悉尼1月18日电---全球最大矿业公司--必和必拓(BHP.AX) (BLT.L)表示,今年开采的铁矿石吨数料将创纪录,无视於最大消费国中国产业活动今年将放缓的预测.
"全年生产目前预测是稍稍超过先前预估的每年1.59亿吨,"必和必拓周三在12月季度生产报告中表示.
该公司公布12月季度铁矿石产量较上年同期成长22%,大致与预期相当.
力拓周二公布,在中国需求放缓疑虑罩顶下,第四季铁矿石产量成长接近持平.[ID:nCN1342170]
必和必拓表示,其12月季度铜产量减少7%至28.03万吨,其中位於智利的Escondida矿区产量亦下滑.然该数据略高於瑞银预估的26.5万吨.
Escondida的产量在2012财年料将小幅减少,尽管先前必和必拓曾表示由於扩大采矿,产量将会有所增加.(完)
--编译 戴素萍;审校 张若琪
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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