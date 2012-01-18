〔澳洲个股〕必和必拓预估2012年铁矿石产量将创纪录

路透悉尼1月18日电---全球最大矿业公司--必和必拓(BHP.AX) (BLT.L)表示,今年开采的铁矿石吨数料将创纪录,无视於最大消费国中国产业活动今年将放缓的预测.

"全年生产目前预测是稍稍超过先前预估的每年1.59亿吨,"必和必拓周三在12月季度生产报告中表示.

该公司公布12月季度铁矿石产量较上年同期成长22%,大致与预期相当.

力拓周二公布,在中国需求放缓疑虑罩顶下,第四季铁矿石产量成长接近持平.[ID:nCN1342170]

必和必拓表示,其12月季度铜产量减少7%至28.03万吨,其中位於智利的Escondida矿区产量亦下滑.然该数据略高於瑞银预估的26.5万吨.

Escondida的产量在2012财年料将小幅减少,尽管先前必和必拓曾表示由於扩大采矿,产量将会有所增加.(完)