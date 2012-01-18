《台湾报摘》--工商时报1月18日

* 头版头条:

--去年曾流标的林口捷运产业专区,昨日终於逾百亿台币标出,显示业者对未来景气及投资环境深具信心,把握北部难得土地进行扩厂投资.

* 其他:

--摩根大通证券分析师哈戈谷昨日指出,苹果iPhone与iPad产品出货大爆发,今年第一季预估将分别出货3,400万支与1,500万台,代工厂鸿海(2317.TW)今年第一季营收与营运获利将优於市场预期.

--2月1日内阁究竟是形式或实质总辞备受关切.行政院长吴敦义昨天透露,5月20日就任副总统转换跑道前,中间会有一段比较轻松的假期,似暗示他不会看守至5月19日.

--近期包括伦敦、新加坡、韩国、甚至是台湾都有意争取成人民币离岸中心,面对强敌环伺,香港财经事务及库务局局长陈家强十分有信心,认为香港的资金和人民币存款充裕,"区域唯一"的人民币离岸中心地位不会被取代.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校 乔艳红

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