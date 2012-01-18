《台湾报摘》--工商时报1月18日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 头版头条:
--去年曾流标的林口捷运产业专区,昨日终於逾百亿台币标出,显示业者对未来景气及投资环境深具信心,把握北部难得土地进行扩厂投资.
* 其他:
--摩根大通证券分析师哈戈谷昨日指出,苹果iPhone与iPad产品出货大爆发,今年第一季预估将分别出货3,400万支与1,500万台,代工厂鸿海(2317.TW)今年第一季营收与营运获利将优於市场预期.
--2月1日内阁究竟是形式或实质总辞备受关切.行政院长吴敦义昨天透露,5月20日就任副总统转换跑道前,中间会有一段比较轻松的假期,似暗示他不会看守至5月19日.
--近期包括伦敦、新加坡、韩国、甚至是台湾都有意争取成人民币离岸中心,面对强敌环伺,香港财经事务及库务局局长陈家强十分有信心,认为香港的资金和人民币存款充裕,"区域唯一"的人民币离岸中心地位不会被取代.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 乔艳红
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)