《台湾报摘》--经济日报1月18日

* 头版头条:

--兔年台股将於今日封关,据统计,自1999年以来,台股农历年封关日已经连续13年收红,平均涨幅达0.92%.分析师指出,台股涨幅落後国际股市,加上国安基金未撤退,非常有机会挑战连14红.

* 其他:

--经济部长施颜祥周二宣布,外贸协会今年首季可望赴陆挂牌正式设点,预估北京、上海等一级城市将率先成立经贸办事处,其余重庆、武汉、成都、广州等都有望入选.至於陆方哪一个单位来台设办事处,还在协商,全案预期2月明朗化.

--工程会周二邀集相关部会研商後初步决定,陆资来台投资公共建设再开放21项,其中包括捷运、轻轨系统、车站和转运站等14项有条件开放,国道服务区等七项无条件开放,陆资将可以民间参与公共建设(BOT)

方式参与.

--中钢(2002.TW)公布去年自结获利,去年12月由盈转亏,单月亏损41.02亿台币,全年税前盈余202.85亿,年减逾54%,中钢去年全年每股税前盈余1.34台币,创下近十年来新低.中钢表示,最坏情况已过,农历年後景气回温,有利今年营运.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.