《台湾报摘》--经济日报1月18日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 头版头条:
--兔年台股将於今日封关,据统计,自1999年以来,台股农历年封关日已经连续13年收红,平均涨幅达0.92%.分析师指出,台股涨幅落後国际股市,加上国安基金未撤退,非常有机会挑战连14红.
* 其他:
--经济部长施颜祥周二宣布,外贸协会今年首季可望赴陆挂牌正式设点,预估北京、上海等一级城市将率先成立经贸办事处,其余重庆、武汉、成都、广州等都有望入选.至於陆方哪一个单位来台设办事处,还在协商,全案预期2月明朗化.
--工程会周二邀集相关部会研商後初步决定,陆资来台投资公共建设再开放21项,其中包括捷运、轻轨系统、车站和转运站等14项有条件开放,国道服务区等七项无条件开放,陆资将可以民间参与公共建设(BOT)
方式参与.
--中钢(2002.TW)公布去年自结获利,去年12月由盈转亏,单月亏损41.02亿台币,全年税前盈余202.85亿,年减逾54%,中钢去年全年每股税前盈余1.34台币,创下近十年来新低.中钢表示,最坏情况已过,农历年後景气回温,有利今年营运.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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