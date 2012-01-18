《台湾重要政经日程》--1月18日-12月22日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
==================今日重要政经消息======================
1/18(三)
--农历春节前股市封关日.
--14:00 台积电(2330.TW)专业投资人说明会.
--16:00 财政部新春记者会.
==================近期重要政经消息======================
1/20(五)
--16:00 经济部公布12月外销订单年变动率,11月为年增2.54%.
--16:00 经济部公布12月工业生产年变动率,上月为年衰退3.55%.
1/30(一)
--农历春节後股市开红盘日.
--16:00 主计处公布12月经季调失业率,上月为4.32%.
--16:10 央行公布12月M2货币总计数,上月为升5.07%.
1/31(二)
--16:00 经建会公布12月领先指标,上月下跌0.01%.
2/4(六)
--金融市场因应农历春节调整休假补行交易.
2/6(一)
--16:10 央行公布1月底时外汇存底,12月底时为3,855.47亿美元.
--16:00 主计处公布1月消费者物价指数(CPI),12月时为扬升2.03%.
2/7(二)
--16:00 财政部公布1月进出口金额,去年12月出口年增率0.6%.
2/20(一)
--16:20 央行公布第四季经常帐,上一季为顺差102.1亿美元.
3/3(六)
--金融市场因应和平纪念日调整休假补行交易.
12/22(六)
--金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 董永年; 审校 乔艳红
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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