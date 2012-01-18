〔全球油料作物〕油世界调降阿根廷和巴西2012年大豆产量预估

* 阿根廷和巴西大豆产量预估较12月预估总计下调380万吨

* 对阿根廷的预估可能还会下调

* 美国大豆出口料受惠

路透汉堡1月17日电---总部位於汉堡的油籽业刊物油世界周二下调主要大豆出口国阿根廷和巴西的2012年产量预估,总计下调380万吨,这在全球市场上或有助提高美国大豆的需求.

此前南美部分地区出现旱情,令美国农业部亦调降该地区作物产量预估.油世界指出,阿根廷近来有些降雨,但天气预测将再度炎热而乾燥.

油世界称将阿根廷2012年大豆产量预估自12月预估的5,200万吨下调至5,000万吨.但这将仍高於该国2011年度的产量4,920万吨.阿根廷是全由第三大大豆出口国,仅次於美国和巴西.

油世界还表示,将巴西2012年大豆产量自12月预估的7,280万吨调降至7,100万吨.这将低於巴西2011年的7,530万吨.

油世界称南美其他国家也受天气乾燥的影响.其预估巴拉圭2012年大豆产量将降至600万吨,低於2011年的837万吨.

美国农业部(USDA)曾预估美国大豆库存增加,导致1月12日价格大跌.但油世界表示不同意USDA的看法.

"未来几个月全球对美国大豆的需求将增温,且较上年大约有相当大的增加,取决於南美作物损失程度和价格发展."油世界称.

油世界并称,"2012年南美出口将无可避免地会减少,从而提高美国大豆的需求."(完)