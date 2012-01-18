〔全球油料作物〕油世界调降阿根廷和巴西2012年大豆产量预估

南非汇市：兰特微幅上涨，因押注长期来看美元会走软
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
* 阿根廷和巴西大豆产量预估较12月预估总计下调380万吨
* 对阿根廷的预估可能还会下调
* 美国大豆出口料受惠
路透汉堡1月17日电---总部位於汉堡的油籽业刊物油世界周二下调主要大豆出口国阿根廷和巴西的2012年产量预估,总计下调380万吨,这在全球市场上或有助提高美国大豆的需求.
此前南美部分地区出现旱情,令美国农业部亦调降该地区作物产量预估.油世界指出,阿根廷近来有些降雨,但天气预测将再度炎热而乾燥.
油世界称将阿根廷2012年大豆产量预估自12月预估的5,200万吨下调至5,000万吨.但这将仍高於该国2011年度的产量4,920万吨.阿根廷是全由第三大大豆出口国,仅次於美国和巴西.
油世界还表示,将巴西2012年大豆产量自12月预估的7,280万吨调降至7,100万吨.这将低於巴西2011年的7,530万吨.
油世界称南美其他国家也受天气乾燥的影响.其预估巴拉圭2012年大豆产量将降至600万吨,低於2011年的837万吨.
美国农业部(USDA)曾预估美国大豆库存增加,导致1月12日价格大跌.但油世界表示不同意USDA的看法.
"未来几个月全球对美国大豆的需求将增温,且较上年大约有相当大的增加,取决於南美作物损失程度和价格发展."油世界称.
油世界并称,"2012年南美出口将无可避免地会减少,从而提高美国大豆的需求."(完)
--编译 张若琪;审校 徐文焰
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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美国1月个人所得较前月增长0.4%，个人支出较前月增长0.2% 美国商务部公，1月建筑支出较前月下降1.0%，预估为增长0.6%。12月建筑支出修正后为增长0.1%，前 值为 下降0.2%。 美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，美国2月制造业指数为57.7，为2014年8月来最高预估为56.0，1月 为56.0。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0