〔欧洲金融〕瑞典盼欧盟新预算协定能更为公开

路透斯德哥尔摩1月17日电---瑞典财政部长柏格周二表示,瑞典对旨在强化欧元区预算纪律的一项计画中欧盟协定还有疑问,尤其是有关决策公开的部分.

根据新协定,各国政府将追求更严格的预算纪律制度,违反赤字规定的欧元区国家将自动受到制裁.非欧元区成员国的瑞典一直不愿支持当前形式的草案.

"有一些地方需求厘清."柏格告诉记者.

他指出,欧元区国家打算举行将非欧元区国家排除在外的会议,这是瑞典反对的.

"我们不信任分裂的欧洲.我们不认为我们应服从这个(财政纪律)框架,但同时也认为,应把我们的利益和观点纳入考量."他补充说.

"正规来说应该公开,所有的国家都有可能阐述其看法.他说.

瑞典2003年公投否决了采用欧元,反对声浪最近更是达到新高.

该国公共财政状况健全,政府预估2011年料稍有盈余,2012年则料出现小幅赤字.(完)