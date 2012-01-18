〔欧洲金融〕瑞典盼欧盟新预算协定能更为公开

标题新闻：美国隔夜利率交换(OIS)价格暗示交易商预计3月加息的几率约84%，周二晚为74%
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路透斯德哥尔摩1月17日电---瑞典财政部长柏格周二表示,瑞典对旨在强化欧元区预算纪律的一项计画中欧盟协定还有疑问,尤其是有关决策公开的部分.
根据新协定,各国政府将追求更严格的预算纪律制度,违反赤字规定的欧元区国家将自动受到制裁.非欧元区成员国的瑞典一直不愿支持当前形式的草案.
"有一些地方需求厘清."柏格告诉记者.
他指出,欧元区国家打算举行将非欧元区国家排除在外的会议,这是瑞典反对的.
"我们不信任分裂的欧洲.我们不认为我们应服从这个(财政纪律)框架,但同时也认为,应把我们的利益和观点纳入考量."他补充说.
"正规来说应该公开,所有的国家都有可能阐述其看法.他说.
瑞典2003年公投否决了采用欧元,反对声浪最近更是达到新高.
该国公共财政状况健全,政府预估2011年料稍有盈余,2012年则料出现小幅赤字.(完)
--编译 张若琪;审校 吴云凌
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