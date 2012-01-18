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亚洲 | 2012年 1月 18日 星期三 10:13 BJT

〔标题新闻〕伊朗表明准备在本月与国际原子能总署(IAEA)会谈时讨论"任何议题"

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8CH459]

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