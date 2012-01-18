《外汇动态》美元/马币测试费波纳奇支撑位,下道目标3.10

0215GMT---随着风险胃纳改善,部分投机客伺机逢高出脱,美元/马币MYR=MY测试费波纳奇回档技术支撑位. 美元/马币下跌0.2%,报3.1205,略高於约位在3.1200的10-12月涨势50%回档位. "随着风险胃纳改善,美元/亚洲货币将缓缓下滑."一马来西亚银行业资深交易员说,他并称不会加入低接行列. 如果跌破3.1200的支撑,美元/马币料探向3.10,该水准为61.8%费波纳奇回档位.(完) --编译 张若琪;审校 戴素萍 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=