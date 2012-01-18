〔台湾债市〕RP利率持稳,寿险提前因应公债交割令投信赎回量增

路透台北1月18日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三持於区间.正值年关前资金需求高峰,加之寿险提前因应公债交割而走钱,投信赎回量大增,场上钱不好找,需多打几通电话才能补齐缺口.

资金调度人士表示,20年期公债将於周五交割,由寿险和银行拿下多数筹码,今日即见寿险自投信端抽钱,使得交易商调度较为吃紧.另外,台湾股市及债市交易於今日收盘封关,券商则将持续调度至周五,料明後天RP市场交易量将大幅减少.

落点在农历年後(1月30日)的附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.

周五有101/2期20年期公债发行,金额400亿台币.各行业的得标比重方面,银行业为36.37%、证券业20.88%、票券业1.50%、保险业为41.25%.[ID:nCT0427114] (完)