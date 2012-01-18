〔台湾债市〕RP利率持稳,寿险提前因应公债交割令投信赎回量增

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透台北1月18日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三持於区间.正值年关前资金需求高峰,加之寿险提前因应公债交割而走钱,投信赎回量大增,场上钱不好找,需多打几通电话才能补齐缺口.
资金调度人士表示,20年期公债将於周五交割,由寿险和银行拿下多数筹码,今日即见寿险自投信端抽钱,使得交易商调度较为吃紧.另外,台湾股市及债市交易於今日收盘封关,券商则将持续调度至周五,料明後天RP市场交易量将大幅减少.
落点在农历年後(1月30日)的附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.
周五有101/2期20年期公债发行,金额400亿台币.各行业的得标比重方面,银行业为36.37%、证券业20.88%、票券业1.50%、保险业为41.25%.[ID:nCT0427114] (完)
--记者 李盈蒨; 审校 曾祥进
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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