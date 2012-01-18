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亚洲 | 2012年 1月 18日 星期三 10:54 BJT

〔日本债市〕长期公债下滑,短天期公债持坚

路透东京1月18日电---长天期日本公债周三下滑,券商发现投资人对上日标售的30年期公债买需有限,较短天期公债多数持坚.

30年期公债收益率JP30YTN=JBTC上涨1.5个基点,至1.935%,为三周来最高位.20年期公债收益率JP20YTN=JBTC上升1.0个基点,至1.750%.

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