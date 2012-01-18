《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:小幅下滑,但仍留意股市走势

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文来源为IFR评论,3000Xtra用户请双击[IFR]即可浏览其他IFR消息与评论)
IFR悉尼1月18日电---美元兑日圆以外亚洲货币早盘为持平至小跌,隔夜市场风险资产涨势缺乏後续流量,令交投略受打压.七国集团(G7)货币多数走势迟滞,继续守在纽约收盘水准附近.亚洲市场持续关注大中华市场表现,昨天沪港股市涨势惊人,分别上涨4.2%及3.2%.
今天明显出现少量获利了结,摩根士丹利资本国际(MSCI)日本以外亚太股指最新报下跌0.2%,但若跌幅超过1%,将会吸引市场注意.有许多不同消息来源的评论,但没有足以影响市况的.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张若琪
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)