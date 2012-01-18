《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:小幅下滑,但仍留意股市走势

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IFR悉尼1月18日电---美元兑日圆以外亚洲货币早盘为持平至小跌,隔夜市场风险资产涨势缺乏後续流量,令交投略受打压.七国集团(G7)货币多数走势迟滞,继续守在纽约收盘水准附近.亚洲市场持续关注大中华市场表现,昨天沪港股市涨势惊人,分别上涨4.2%及3.2%.

今天明显出现少量获利了结,摩根士丹利资本国际(MSCI)日本以外亚太股指最新报下跌0.2%,但若跌幅超过1%,将会吸引市场注意.有许多不同消息来源的评论,但没有足以影响市况的.(完)