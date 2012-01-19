〔专栏节选〕台湾民主的大成就--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自1月19出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

随着总统和立委选举的结束，台湾在政治上又向前迈了一大步，跻身全球民主最先进的国家之一。整个选举过程，两党都没有使出奥步，没有挑起种族仇恨，也没有贿选。

基本上，这次的选举主轴都放在各自所提的政见上，触及的议题比以往更广，这也让两大党产生某种程度的共识──双方都期待对手能够公平竞赛，优良的选举过程，更胜於强力的造势活动。不论选举结果如何，这次的选举，已让台湾在中国、美国及联合国心目中的地位大幅跃进。

和亚洲其他民主国家相较，日本这个民主历史也算悠久的国家，除了一九九三年执政党曾经短暂失去政权外，并没有真正的政党轮替过。而过去十年，执政党有六次几乎失去政权。唯有政党适当的轮替，才能产生真正的责任政治，因为新的执政党才能纠正前朝政府的活动内幕或不当举措；这并不是为了清算斗争，而是让很多习以为常、视而不见的弊病，有了曝光改正的机会。

东南亚的民主国家，如菲律宾、印尼、泰国和马来西亚，要麽与贪污牵扯不清，不然就是财富分配不公不义，或是政府极度滥用权力。

至於中国的态度，在这些年的台湾总统大选中，我们看到清楚的趋势。一九九六年台湾第一次总统大选，中国在选前企图以试射飞弹来威胁。二ＯＯＯ年大选，台湾也遭受中国领导人的口头恐吓；然而，这些威胁反而让台湾选民与北京的期望背道而驰。这回，北京选择自制旁观，很明显地，比一、二千枚飞弹对准台湾还要有效。

台湾与美国的关系，也随着时间而转变。美国国务院和国防部的确都有台湾两党的支持者，但在陈水扁执政下，两岸关系紧张，战争风险升高，导致华府的忧虑，并让台湾失去美国的支持。随着台湾重塑亚洲民主灯塔的形象，美国也只能尽全力支持台湾。

我必须说，美国前官员在选前对总统大选所发表的言论，相当不寻常，甚至不适当；但这也反映出，美国极度担心被卷入另一场亚洲的军事冲突。所幸，这样的担忧在未来可望明显改善。

过去十年来，以人民权益为诉求，台湾多次争取加入联合国，却都失利而返；因为全球有太多不幸的人被牺牲，很少人能够拥有像台湾人民所享有的财富和自由，台湾人的权益并没有迫切性的危机。

然而，当台湾转变成自由、多元、包容和繁荣的国家，世界各国就愈来愈难忽视和排除台湾的存在。对照中国，台湾在政治和自由上的成就，形成更强烈的对比。

最後，一个功能适当的民主，可以有效率地发展适当的经济、环境和社会政策。只有透过公开辩论，并以公平、有效的方式，将辩论所形成的共识付诸执行，台湾才能发展更公平与环保的经济。这次选举，台湾的最大成就不在结果，而在过程。大家冻蒜！(完)

--整理 张雅菁

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.