〔专栏节选〕欧元危机对政治面的冲击--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自2月2日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

欧洲的危机令我感到忧虑，不过并不是经济层面。过去两年多，欧元危机已是家喻户晓，还不了解这个议题，且未采取应变措施的企业或投资人应该少之又少。而先前仰赖欧洲市场的企业，也多寻求替代方案，银行业也紧缩对欧洲的业务。虽然目前全球对欧元危机仍聚焦在其对经济和金融的影响，但我们真正要面对的大问题，可能是其对政治面的冲击。

回到十年前，加入欧盟和欧元俱乐部，曾经是许多欧洲周边国家努力的目标。作为欧洲经济和货币联盟基础的马斯垂克条约，於一九九三年实施，当时苏联和东欧共产阵营才刚瓦解不久，这样的安排并非巧合。

当时欧洲领导人在面对刚解体，但政治尚未稳定的东欧国家，认为应该建立强大的政治中心，好吸引这些东欧国家加入由西欧主导的联盟。这个计画是成功的，前苏联国家相继走向民主化政治和自由化经济，成为德国和法国的翻版；即使是非苏联成员的土耳其，也渴望成为欧盟的一分子。

然而，当前受创最重的国家，却是小型周边会员国，即欧猪五国，而最近欧盟决定金援这些财务疲弱的国家，却让其他经济较稳健的小国很不是滋味；例如，斯洛伐克便对金援计画投下反对票。原本认同西方价值，因而加入欧盟的诱因，一夕间变成了强大的阻力。

匈牙利近来的情势发展，便很具代表性。匈牙利日前依民主程序选出来的政府进行修宪，通过基本法（Basic Law），削弱了宪法法院（Constitutional Court）的权力。基本法在司法、选举、金融等方面，都做了有利执政党的修改，政府并可派人掌控主要公家机关，其任期甚至超越执政者的任期。

俄罗斯目前仍维持着几近封建的经济结构，以及独裁的政治体制，与西方的对立立场也未尝改变；如今，俄罗斯似乎又赢回一位盟友。乌克兰也退回之前的反民主方式，并企图以其天然气转运站的地理优势，攫取对西方更好的谈判条件。

走中间路线的，则是想进入欧盟的国家，如波兰和捷克，以及一些由南斯拉夫、阿尔巴尼亚及其他前共产国家独立出来的新兴国家。东欧国家民主倒退噜的影响目前还无法论断，但中东许多国家也正处於政治体制重建阶段，而其未必都是选择走民主和多元体制的道路。在在对欧美等传统西方民主国家形成大考验。

从欧洲大陆政治变革的趋向来看，几乎可以肯定，国家的观念会更具弹性和现代化，国家主权也更受到限制。欧洲的新政治体制意味着，小型国家若要取得欧盟的金援，就势必要让出部分经济的控制权。

当台湾民主体制的根基打得更深之际，欧洲传统民主思惟却面临挑战。事实上，在未来某个时点，某些国家的新模式或新定义，也将应用在台湾身上。我们只能希望，匈牙利模式不会对民主阵营造成太大的负面影响。(完)

--整理 张雅菁

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.