《外汇动态》美元/菲律宾披索受空仓打击,当局在43.50左右料有干预

0307GMT---交易员指出,投资人增持美元/菲律宾披索PHP=PDSP空仓,推低该货币对,在此同时市场上发现菲律宾央行的代理银行在43.50左右有买盘. 美元/菲律宾披索下跌0.2%,报43.52,此前低见43.48.部分交易员正寻求逢低买进,因见市场偏空,且菲律宾央行将於周四召开政策会议.一项路透调查显示菲国央行料降息25个基点以提振经济增长. "在跌破43.75水准後,现在大家都在伺机逢高出脱.但鉴於明天将有利率决议出炉,我怀疑美元/披索是否还会走低."马尼拉一欧系银行交易员说.他并称他将在43.40-43.45水准买进该货币对.(完) --编译 张若琪;审校 徐文焰 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=