〔专栏节选〕大股定江山,台股决战2012--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自1月19日出版的当期「老谢开讲」专栏)

二Ｏ一二年影响台股的第一个最大变数──总统大选，元月十四日终於揭晓，马英九总统以六八九万对六Ｏ九万票近八十万票的差距，打败民进党主席蔡英文，顺利进入第二个任期。台股的不确定因素消除，能不能给盘旋在低档的台股带来助力？大家都拭目以待。

一Ｏ年的台股以八九七二．五点封关，一一年台股在七Ｏ七二．Ｏ八点收盘，全年计下跌一九ＯＯ．四二点，台股全年下跌二一．一八％，这个跌幅在全球股市堪称是下跌的前段班，而这个跌势与过去迥异的是，台股涨跌与中国、香港股市连结，却与美国脱钩，这是台股多年来罕见的现象。

一一年，中、港、台三地股市全盘皆墨，跌最深的是深圳Ａ股，下跌三二．八七％，深圳Ｂ股跌三一．二五％，沪深三ＯＯ指数也跌二八．二％，上海Ａ股则下跌二一．六三％。而香港恒生指数下跌一九．九七％，国企股跌二一．七％。很凑巧的是，台股与上证、香港国企股跌幅都是二一％，两岸三地股市下跌的幅度居然旗鼓相当。

**台股去年罕见现象 与中港连结、与美脱钩**

但诡异的是，过去台股与之连动的美国股市却意外走出多头格局。一一年道琼指数全年上涨五．五二八％，标准普尔五百全年小涨三点，那斯达克小跌一．七九％，只有费城半导体指数表现逊色，下跌一一．五％。台股的半壁江山是电子股，过去电子股与那斯达克及费城半导体连结，台股涨跌也与美股旗鼓相当，因此，台湾的投资人几十年的老习惯，都是早上起床先看美股涨跌再决定进出的决策，但是从一一年的台股表现来看，台股反而比较像上海股市与香港国企股，与美股逐渐脱钩。

例如，半导体股美光最近从三．九七美元涨到七．四四美元，足足涨了近一倍，但是国内ＤＲＡＭ股表现并不捧场，南科（二四Ｏ八）跌到一．八元，力晶（五三四六）跌到Ｏ．七八元，华亚科（三四七四）跌到三．七三元，华亚科与美光关系密切，但华亚科顶多反弹到五．五元，表现仍比美光逊色很多，可见是竞争力决定股价。

美股在一一年表现超强，主要原因是美国跨国企业的竞争力扶摇直上，像苹果在一一年上涨二六．三％，市值从二九八Ｏ．五亿美元推升到三七六四．四亿美元，苹果在智慧型手机打败诺基亚、ＲＩＭ，在iPad也让ＨＰ进退失据，光环尽失。

一一年市值逆势上升的大型股如ＩＢＭ，市值成长二Ｏ．三％，表现比微软减少六．九％出色很多，其他市值成长较多的如网路龙头谷歌，市值增加九．六％，石油大厂Chevron增加一五．七％，零售巨人沃尔玛增加三．八％，可口可乐增加五．四％，麦当劳市值增加二六．九％，表现更佳，制药厂辉瑞去年市值也增加一八．九％，娇生成长五．八％，电信巨人ＡＴ＆Ｔ市值增加三．二％，半导体巨擘英特尔市值也增加七．五％，电信通路商Verizon市值增加一二．三％，信手拈来，这些国际知名大企业在一一年表现都出类拔萃，是道琼不跌反涨的关键。

**四大惨业哀鸿遍野 高价族群、金融也重摔**

反观台股一一年全年下跌二一％，前十大市值企业中，只有台积电（二三三Ｏ）市值逆势成长六．八％，中华电信（二四一二）市值成长七．九六％外，其余都是跌势，最悲惨的是市值一度挺过一兆元的宏达电（二四九八）从一三ＯＯ元的股王宝座跌下来，一口气跌到四Ｏ三元，市值少了六九％，去年一年宏达电市值从七三五八．八八亿元，骤减到四二八四．四亿元，足足少了四一．七八％，而金控股市值最大的国泰金（二八八二）市值大减三五．四九％，都对台股带来重伤害。

再往下看，前二十大市值中，名列第十二的联发科（二四五四），去年一年市值大减三Ｏ．六五％，排名第二十的台达电（二三Ｏ八）被太阳能扫到，去年市值缩水四九．二％，可说是灾情惨重。

从市值增减来看，一一年的电子股是大输家，市值前二十大的宏达电、联发科，以及台达电都是灾情惨重。其他受到冲击较大的第一个是面板业友达（二四Ｏ九），市值从二六七四．五九亿元大减到一一四七．五二亿元，大减五七．一％，更惨的是奇美电（三四八一）从二七一六．五七亿元减到八三六．四六亿元，市值大降七成。

台湾的面板业原来与三星、ＬＧＤ竞争在伯仲之间，但是韩国往ＩＰＳ（平面转换显示器）、AMOLED（主动式有机发光显示器）发展，甩开台湾面板双虎纠缠，在苹果的智慧型手机独领风骚後，台湾的面板只能在ＮＢ、ＴＶ及Monitor领域火拚，在价格杀戮中成为最大的输家，像二线的彩晶（六一一六）曾经跌到一．二元，华映（二四七五）一度只剩下一．Ｏ六元，沦为台湾最惨的「惨业」。

另一个惨业是ＤＲＡＭ，多数已沦为残值。第三惨是太阳能股，受到中国极度扩厂之害，太阳能产业快速逆转，去年第二季以後，太阳能企业开始出现亏损，股价也跟着崩跌而下，惨烈的如绿能（三五一九）从一六三．五元跌到二十一元，达能（三六八六）从七十四元一口气跌到十．五元，中美晶（五四八三）从一四六元跌到三十五．三五元；下游的昇阳科（三五六一）从一Ｏ五．五元跌到十九．八元，新日光（三五七六）从九十．六元跌到十四．四元，股价快速崩跌，让产业充满了肃杀之气。

可怕的是去年太阳能股快速崩跌，连大股东也都套牢其中，像中美晶以每股四十七元增资，一度跌破承销价，福聚能源（四九七五）以每股六十五元增资，如今市价只有增资溢价的一半。去年叶国一抢进益通（三四五二），每股二十二元，一度跌到九．一一元，太极能源（四九三四）数度增资，但每次都跌破增资溢价。

除了太阳能股外，ＬＥＤ去年也被列入「四大惨业」之列。不过ＬＥＤ股除了泰谷（三三三九）、璨圆（三Ｏ六一）等少数出现亏损外，多数仍有获利，只是大陆快速扩厂的杀戮压力仍然沉重，亿光（二三九三）一度跌到四十五．三元，晶电（二四四八）一度跌到四十八元，都是这些年来最惨的时刻。

在四大惨业外，一一年台股的高价族群也都是悲惨一族，除了前述的宏达电及联发科市值都大减外，号称小Ｍ的晨星（三六九七）一上市股价随即大跌，全年跌掉三八．五五％，以触控崛起的宸鸿（三六七三）从九八二元快速跌到三二五元，股价从最高到最低暴跌六成以上，去年一年市值缩水三八．一八％，连王牌的相机镜头模组大立光（三ＯＯ八）从一ＯＯ五元跌下来，一口气跌到四六六元，市值全年少了二一．九三％，更惨的还有硕禾（三六九一）受到太阳能产业冲击，股价从九Ｏ五元跌到一八五元，灾情最惨重。