版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 18日 星期三 11:28 BJT

《外汇动态》欧元因空头回补买盘进驻而上扬

0316GMT---多位交易商指称,欧元因空头回补而上扬;东京一主要日系银行交易商则指出,对冲基金回补空仓.

新加坡一欧系银行交易商指出,欧元/澳元有些空头回补买盘;其补充说,"感觉上市场目前希望承担风险...若欧元/美元自此上扬,我也不会感到意外."

欧元/美元EUR=涨0.3%至1.2778美元.有些传言指称,在1.2815附近挂有停损买单.

欧元/澳元EURAUD=R涨0.3%至1.2300澳元.(完)

--编译 龚芳;审校 张若琪

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐