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货币新闻 | 2012年 1月 18日 星期三 11:24 BJT

《全球市场》亚洲股市及欧元持稳,关注葡萄牙发债及希腊谈判

* MSCI亚太除日本外股指持平,日经指数涨0.2%

* 欧元持稳,但脱离高点

* 铜价金价涨势暂歇

路透东京1月18日电---亚洲股市及欧元周三持稳,上日经济数据报喜提振了市场信心,关注焦点重新回到欧洲,葡萄牙的一次发债将考验投资人信心,而希腊则重启债务重整谈判.

摩根士丹利资本国际(MSCI)日本以外亚太股指.MIAPJ0000PUS周二上涨逾2%,周三触及两个月高点後,下滑至平盘水准.

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