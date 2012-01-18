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亚洲 | 2012年 1月 18日 星期三 11:50 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘收升守住25日均线,电线电缆股劲扬

路透东京1月18日电---日本股市日经指数周三持稳在25日均线上方,建设类股近日涨多後出现下滑,投资人寻找低接机会,转向跌深的电线电缆股.

东京电力(9501.T)跳涨9.3%,该公司上日表示,企业用电费率平均将调涨17%.

日经指数.N225早盘收高0.2%,至8,480.99,守在25日移动均线上方,均线位置在8,449附近.东证股价指数.TOPX涨0.2%,报732.90.

"投资人持续敲进小型股,现在要观察涨势是否会延伸至大型股,大型股已经跌了一段时间,"Investrust执行长Hiroyuki Fukunaga称.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王洋

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