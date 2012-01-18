〔台湾债市〕封关日交投淡静,提早打烊等龙年再战

路透台北1月18日电---台湾债市周三封关,在交易商多已提前打烊影响下,交投十分清淡.全日仅有10年券100/9及20年券101/2各成交1.5亿台币.101/2发行前交易殖利率因空单回补,小幅收低0.75个基点.

交易人士说,兔年台债受欧债危机利多带动,整体走势偏多.迈入龙年後,由於殖利率处在相对低档,只要景气有好转迹象,不排除有反弹机会,但因市场资金泛滥,弹幅也可能有限.

"就等过年啊,能闪(不交易)则闪."一证券商交易员说.

另一寿险业交易员则称,今日101/2殖利率小幅走低,一方面是标债结果较预期佳,另一方面则是空单必须在周五交割前回补,由於筹码颇为集中,因此空单只能以更高的价格买券.

央行昨日标售101/2,得标利率为1.733%,略低於市场预期的1.74-1.77%.各行业的得标比重方面,银行业为36.37%、证券业20.88%、票券业1.50%、保险业为41.25%.[ID:nCT0427114]

台湾股市和债市於今日封关,1月30日(一)是中国农历春节开红盘.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 100/9 A00109=TWO 0.00 1.2800 1.2800-1.2860 1.5

20 101/2 A01102=TWO -0.75 1.7225 *1.7225-1.7250 1.5

* 表创该券交易以来殖利率日低

交易商表示,在农历春节长假期间,国际上仍有不少重要变数等待厘清,包括市场预期中国可能趁春节宣布宽松措施、欧洲债务危机的发展进度等等,均将对30日的开红盘走势造成影响.

"但市场有什麽变化,也是过年後了,现在想也没用."一证券业交易员说.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 没有成交

10 100/9 A00109=TWO 1.2800

5 101/1 A01101=TWO 没有成交

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)