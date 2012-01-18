〔台湾央行〕共发行1,598.7亿台币存单,发行余额减少436.8亿

南非汇市：兰特微幅上涨，因押注长期来看美元会走软
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透台北1月18日电---台湾央行周三表示,今日共发行1,598.7亿台币存单,相较存单到期金额2,035.5亿,存单发行余额减少436.8亿.
央行存单各天期发行金额如下:30天期1,422亿台币,利率为0.87%;91天期128亿台币,利率为0.93%;182天期48.7亿台币,利率为1.05%.
央行上日共发行930.5亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆5,951.75亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,修正後周二当日超额准备为负74亿台币,累计超额准备为892亿台币,加计前期1%的超额准备为1,775亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 林高丽
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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美国1月个人所得较前月增长0.4%，个人支出较前月增长0.2% 美国商务部公，1月建筑支出较前月下降1.0%，预估为增长0.6%。12月建筑支出修正后为增长0.1%，前 值为 下降0.2%。 美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，美国2月制造业指数为57.7，为2014年8月来最高预估为56.0，1月 为56.0。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0