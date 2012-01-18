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货币新闻 | 2012年 1月 18日 星期三 16:45 BJT

〔台湾央行〕共发行1,598.7亿台币存单,发行余额减少436.8亿

路透台北1月18日电---台湾央行周三表示,今日共发行1,598.7亿台币存单,相较存单到期金额2,035.5亿,存单发行余额减少436.8亿.

央行存单各天期发行金额如下:30天期1,422亿台币,利率为0.87%;91天期128亿台币,利率为0.93%;182天期48.7亿台币,利率为1.05%.

央行上日共发行930.5亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆5,951.75亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周二当日超额准备为负74亿台币,累计超额准备为892亿台币,加计前期1%的超额准备为1,775亿台币.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 林高丽

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