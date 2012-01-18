〔基金产业〕亚洲对冲基金12月表现下滑,2011年录得负收益

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港1月18日电---周三公布的数据显示,亚洲对冲基金12月下跌1.09%,令2011年基金回报率进一步下滑.亚洲对冲基金从2008年金融危机以来首次在该地区创下年度负收益.
研究机构Eurekahedge的报告指出,对冲基金去年在除日本以外亚洲地区的表现为下跌12.7%,在欧洲下滑6.46%,在日本跌1.27%、北美地区下跌0.97%.
报告表示,拉美地区对冲基金去年写下2.39%涨幅,因受到巴西高利率的提振.
Eurekahedge对冲基金指数去年下跌4.15%,是该指数从2000年成立以来表现第二差的一年.
部分全球最有名气的对冲基金在2011年也受挫.对冲基金经理人John Paulson旗下规模最大的一支对冲基金去年损失了逾半数资本.
在亚洲,高知名度公司日子也不好过.前高盛集团(GS.N)交易员Morgan Sze去年亏损6.8%,他的基金是亚洲地区去年成立的基金中规模最大者.(完)
--编译 李婷仪;审校 李爽
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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