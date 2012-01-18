〔基金产业〕亚洲对冲基金12月表现下滑,2011年录得负收益

路透香港1月18日电---周三公布的数据显示,亚洲对冲基金12月下跌1.09%,令2011年基金回报率进一步下滑.亚洲对冲基金从2008年金融危机以来首次在该地区创下年度负收益.

研究机构Eurekahedge的报告指出,对冲基金去年在除日本以外亚洲地区的表现为下跌12.7%,在欧洲下滑6.46%,在日本跌1.27%、北美地区下跌0.97%.

报告表示,拉美地区对冲基金去年写下2.39%涨幅,因受到巴西高利率的提振.

Eurekahedge对冲基金指数去年下跌4.15%,是该指数从2000年成立以来表现第二差的一年.

部分全球最有名气的对冲基金在2011年也受挫.对冲基金经理人John Paulson旗下规模最大的一支对冲基金去年损失了逾半数资本.

在亚洲,高知名度公司日子也不好过.前高盛集团(GS.N)交易员Morgan Sze去年亏损6.8%,他的基金是亚洲地区去年成立的基金中规模最大者.(完)