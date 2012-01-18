〔台股业绩〕台积电下调今年市场展望及资本支出,将集中火力於先进制程(更新版2)

(新增分析师评论和细节) * 第四季净利较上年减22.5%,符合市场预期 * 展望第一季营收料较上季持平至小减1.62% * 下修今年半导体市场成长率至2%,前估3-5% * 今年资本支出降至60亿美元,集中资源於28奈米 记者 张雅菁 路透台北1月18日电---半导体产业在经过几乎零成长的2011年後,全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)(TSM.N)周三下修对今年产业成长率预估至2%,并将削减资本支出,集中资源於更先进的28奈米制程,抢占相对高成长的行动装置晶片市场. 台积电预估今年资本支出将较去年减少17.7%,达60亿美元,其中80%将用於28及20奈米生产,另外12%则用於20奈米以下的研发. 台积电董事长暨总执行长张忠谋表示,因为全球经济成长率下修,将今年全球半导体市场成长率由原预估3-5%,下修至2%,而晶圆代工将会优於半导体,台积电又会优於同业. "在半导体市场,行动产品将会表现相对强劲,而台积电在行动产品市场己站稳有利位置."张忠谋在业绩说明会上称. 他并指出,第一季营收虽然料大致持平上季,但仍优於多呈衰退的传统淡季表现,而且,就客户端下单显示,第二季营收将会高於第一季. 全球半导体产业去年虎头蛇尾,总体经济面疑虑打压消费意愿而冲击晶片需求,半导体产业进入金融海啸以来的另一波低潮.而在欧元区债信危机未除,持续压抑消费者需求以及企业支出下,目前市场认为今年仅会较去年小幅成长,不过第二季或有一波库存回补潮可期. 据研究暨顾问机构Gartner,2011年全球半导体营收较2010年微幅增加0.9%,达到3,020亿美元,预估2012年可达3,090亿美元,年增率约2%. 台积电第四季净利为315.78亿台币,较上年同期的407.2亿衰退22.5%,符合於市场预估.较上季的304亿台币则小幅走高3.9%,终止先前连续四季度的下滑.据汤森路透I/B/E/S,市场原预估其第四季净利为311.9亿. 展望第一季的传统淡季,台积电预估合并营收将约在1,030-1,050亿台币间,较上季约是持平至小幅衰退1.62%.但略优於汤森路透I/B/E/S 13位分析师的平均预估第一季营收1,002.05亿台币 而由於初期28奈米投入毛利率较低,台积电预估第一季毛利率约42.5-44.5%%,低於第四季的44.7%,而营利率则估在28.5-30.5%%,亦低於第四季的31.4%.