〔台股业绩〕台积电下调今年市场展望及资本支出,将集中火力於先进制程(更新版2)

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(新增分析师评论和细节) * 第四季净利较上年减22.5%,符合市场预期 * 展望第一季营收料较上季持平至小减1.62% * 下修今年半导体市场成长率至2%,前估3-5% * 今年资本支出降至60亿美元,集中资源於28奈米 记者 张雅菁 路透台北1月18日电---半导体产业在经过几乎零成长的2011年後,全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)(TSM.N)周三下修对今年产业成长率预估至2%,并将削减资本支出,集中资源於更先进的28奈米制程,抢占相对高成长的行动装置晶片市场. 台积电预估今年资本支出将较去年减少17.7%,达60亿美元,其中80%将用於28及20奈米生产,另外12%则用於20奈米以下的研发. 台积电董事长暨总执行长张忠谋表示,因为全球经济成长率下修,将今年全球半导体市场成长率由原预估3-5%,下修至2%,而晶圆代工将会优於半导体,台积电又会优於同业. "在半导体市场,行动产品将会表现相对强劲,而台积电在行动产品市场己站稳有利位置."张忠谋在业绩说明会上称. 他并指出,第一季营收虽然料大致持平上季,但仍优於多呈衰退的传统淡季表现,而且,就客户端下单显示,第二季营收将会高於第一季. 全球半导体产业去年虎头蛇尾,总体经济面疑虑打压消费意愿而冲击晶片需求,半导体产业进入金融海啸以来的另一波低潮.而在欧元区债信危机未除,持续压抑消费者需求以及企业支出下,目前市场认为今年仅会较去年小幅成长,不过第二季或有一波库存回补潮可期. 据研究暨顾问机构Gartner,2011年全球半导体营收较2010年微幅增加0.9%,达到3,020亿美元,预估2012年可达3,090亿美元,年增率约2%. 台积电第四季净利为315.78亿台币,较上年同期的407.2亿衰退22.5%,符合於市场预估.较上季的304亿台币则小幅走高3.9%,终止先前连续四季度的下滑.据汤森路透I/B/E/S,市场原预估其第四季净利为311.9亿. 展望第一季的传统淡季,台积电预估合并营收将约在1,030-1,050亿台币间,较上季约是持平至小幅衰退1.62%.但略优於汤森路透I/B/E/S 13位分析师的平均预估第一季营收1,002.05亿台币 而由於初期28奈米投入毛利率较低,台积电预估第一季毛利率约42.5-44.5%%,低於第四季的44.7%,而营利率则估在28.5-30.5%%,亦低於第四季的31.4%.
**集中资源於28奈米** 目前40及28奈米制程已占营收29%的台积电,预估28奈米在今年下半年则将超过10%.全球晶片大厂AlteraALTR.O、NVIDIA(NVDA.O)、Qualcomm(QCOM.O)、Xilinx(XLNX.O)及AMDAMD.N都为旗下客户,正合作推出更高效能且节能的晶片. "若需求回稳的话,台积电表现应该会优於产业,因为他在28奈米的领先程度,而且客户在加速转至28,是比较正面,会让台积电下半年满强劲的."德意志证券分析师周立中称. 对於今年的资本支出,张忠谋解释称,虽然低於去年,但其实仍"居高不下",而且部份原因是将利用率较低的65奈米设备转换至28奈米,否则资本支出会更高一点. 而针对韩国三星电子(005930.KS)切入晶圆代工业的挑战,张忠谋指出,三星电子正积极抢一席之地,是一可畏的对手,不过目前市占率仍相对台积电低很多.三星电子的半导体资本支出有很大一部份是为生产自家产品,并非多数用於代工业务. 韩国三星集团周二表示2012年投资规模将增至创记录的414亿美元,分析师普遍预期该集团将提高对行动晶片和下一代OLED平面萤幕显示器的投资. 三星电子已取得苹果(AAPL.O)iPhone及iPad的处理器订单.其位於美国奥斯汀、斥资36亿美元的逻辑晶片新厂已达每月4万片晶圆产能满载.三星凭藉其在记忆体市场的龙头地位,进一步打造逻辑晶片版图,未来所能提供的整合性服务,已被视为可能威胁台积电的对手. 在先进制程脚步相对落後的晶圆代工"二哥"--联电(2303.TW)(UMC.N)将在2月9日公布第四季业绩.该公司第四季营收较上年同期衰退22%,跌幅较上季略有缩减,且大致符合市场预估. 在台股今日封关日,台积电收升1.46%,报76.7台币;大盘加权股价指数.TWII则是收高0.17%.台积电去年累计上涨6.8%,表现抗跌被视为防御类股,领先大盘的下挫21%,并在上周五触及七个月高点.(完) 参考相关细节,可点选台积电网站,网址为(www.tsmc.com) 参看台积电相关新闻,请点选[2330.TW-CMN] --审校 丁淑琴/林高丽
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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