〔台湾汇市〕台币兑美元微幅收升1.7分,台股封关料明日交投清淡

路透台北1月18日电---台币兑美元TWD=TP周三微幅收涨1.7分.美国与德国经济数据有撑,助於提振市场信心,加之台股兔年封关收红盘,带动外资汇入,促台币於平盘之上震荡整理.

汇银人士指出,今日外资方向趋於一致,以及出口商年节需求,令场上抛汇力道偏强,逢低则有进口商回补美元买盘.不过,欧债危机难解及春节长假在即,场上观望气氛弥漫,且台股明起休市料使汇市成交清淡,交投区间先看29.85-30.05元间.

"进口商在远汇已预做准备,出口商对目前价位也不满意,除非急需不然不会出来,...明後天量很少."一位本地银行交易人士说.

今年农历除夕落在1月22日,汇市交易至1月20日(周五)止,1月30日(周一)新春开红盘.

另外,稍晚希腊将进行债务谈判,以及葡萄牙将标售政府公债,亦为市场关注焦点.外商银行人士表示,全球经济下行风险大,但相较於欧洲金融市场陷衰退,亚洲新兴国家市场表现较为强韧,近日见到资金有陆续回流亚洲的迹象,将持续追踪市场资金流向.

台湾加权指数.TWII周三收盘微涨0.17%,至7,233.69点;外资及陆资在台股买超33.66亿台币,已连续两日买超,上交易日为买超42.14亿.[ID:nCT0428056]

新兴市场中,.韩元KRW=与马币(林吉特)MYR=周三突破技术阻力位,领涨多数新兴亚币,因主要经济体发布了利好经济数据,以及西班牙公债标售成功,缓解了围绕欧债危机和全球经济放缓的担忧.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

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