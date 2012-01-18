〔表格〕美国12月PPI较上月下滑0.1%,市场原预期上涨0.1%

南非汇市：兰特微幅上涨，因押注长期来看美元会走软
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透1月18日电---美国劳工部周三公布:
* 12月生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.1%(预估为上升0.1%),较上年同期上升4.8%(预估为上升5.1%)
* 12月核心PPI较前月上升0.3%(预估为上涨0.1%),较上年同期升3.0%(预估为升2.8%)
* 12月核心PPI较上月增幅为2011年7月以来最大,年增幅为2009年6月以来最大
详细数据如下(除非特别指明,指数基期1982年为100):
经季节调整 未经季节调整
变动百分比 12月 11月 11年/10年12月 10月
成品 -0.1 0.3 4.8 -0.3
扣除食品及能源 0.3 0.1 3.0 持平
消费食品 -0.8 1.0 6.1 0.1
能源商品 -0.8 0.1 8.4 -1.4
成品指数 191.3 192.0 --
家用天然气 -2.8 -2.0 -4.0 -3.3
汽油 -2.3 -0.1 13.1 -2.4
取暖油 0.7 9.4 21.6 -6.0
半成品 -0.5 0.2 6.1 -1.1
扣除食品及能源 -0.5 -0.4 4.1 -0.6
制造业原材料 -0.9 -0.6 5.6 -1.0
(完)
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--编译 王冠中;审校 张明钧
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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美国1月个人所得较前月增长0.4%，个人支出较前月增长0.2% 美国商务部公，1月建筑支出较前月下降1.0%，预估为增长0.6%。12月建筑支出修正后为增长0.1%，前 值为 下降0.2%。 美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，美国2月制造业指数为57.7，为2014年8月来最高预估为56.0，1月 为56.0。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0