版本:
中国
货币新闻 | 2012年 1月 18日 星期三 21:43 BJT

〔表格〕美国12月PPI较上月下滑0.1%,市场原预期上涨0.1%

路透1月18日电---美国劳工部周三公布:

* 12月生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.1%(预估为上升0.1%),较上年同期上升4.8%(预估为上升5.1%)

* 12月核心PPI较前月上升0.3%(预估为上涨0.1%),较上年同期升3.0%(预估为升2.8%)

* 12月核心PPI较上月增幅为2011年7月以来最大,年增幅为2009年6月以来最大

详细数据如下(除非特别指明,指数基期1982年为100):

经季节调整　 未经季节调整

变动百分比 12月 11月 11年/10年12月 10月

成品 -0.1 0.3 4.8 -0.3

扣除食品及能源 0.3 0.1 3.0 持平

消费食品 -0.8 1.0 6.1 0.1

能源商品 -0.8 0.1 8.4 -1.4

成品指数 191.3 192.0 --

家用天然气 -2.8 -2.0 -4.0 -3.3

汽油 -2.3 -0.1 13.1 -2.4

取暖油 0.7 9.4 21.6 -6.0

半成品 -0.5 0.2 6.1 -1.1

扣除食品及能源 -0.5 -0.4 4.1 -0.6

制造业原材料 -0.9 -0.6 5.6 -1.0

(完)

浏览美国数据相关新闻,请点选[ECI-US-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 王冠中;审校 张明钧

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐