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货币新闻 | 2012年 1月 18日 星期三 20:55 BJT

〔美股业绩〕高盛第四季获利远优於市场预期,营收不及预估

路透1月18日电---投资银行业者高盛(GS.N)周三表示:

* 2011年普通股每股盈余(EPS)为4.51美元

* 第四季EPS为1.84美元

* 汤森路透I/B/E/S预计高盛第四季EPS为1.24美元

* 第四季营收为60.5亿美元

* 汤森路透I/B/E/S预估高盛第四季营收为65.4亿美元

* 称截至2011年12月31日,资产总额为9,230亿美元

* 称截至2011年12月31日,公司一级资本充足率为13.8%

* 第四季投资银行部门净收入为8.57亿美元 (完)

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