〔台湾货币市场〕短率稳中透升,短票量较大令利率略微攀高

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 短期资金不少
* 短票量年前最大,利率略微走高
记者 高洁如
路透台北1月18日电---台湾银行间短期利率周三稳中略有走升压力.由於农历年关逼近,各银行自上日起开始供给民众新钞,在银行普遍保守操作之下,市场短钱甚多,短期拆款利率大致维持平稳.不过今日是封关前短票量最大的一日,短票利率稍见走扬压力.
市场人士表示,银行"宁滥勿缺"的心态表露无疑,由於资金拆借以短期为多,市场短钱充斥,连本地银行都供给了不少资金,惟外商银行的隔夜资金则稍有短少.周三隔拆利率的高位稍见下滑,一周的拆款高位则是持平.
"兑换新钞让积数变少了,...过年有九天的积数,一般银行也不敢负数太大,不然年後可能会补不回来."一民营银行人士称.
本地时间15:44拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.402%,上日0.400%;区间在0.299-0.730%,上日亦同.
而2-7天拆款利率今日区间在0.392-0.750%,也同上日.
据央行网站显示,周二通货发行258.7亿台币,累计发行数1兆6,536亿台币.
**短票扬升**
短票方面,交易商指出,今日是农历年之前发票量最大的日子,由於多数银行保守心态,只做短期拆出,不做长天期的短票,因此引导其资金落点往後有些困难.
在此情况下,票券商在利率稍做退让,大型银行的买票利率再向上约1-2基点.票券商也说,明、後二天就是封关前最後二个交易日,预计央行能够维稳市场资金,预计短票利率应能在在此间水位维持平稳.
农历年後到期的银行间短票利率今日主要成交区间在0.86-0.88%,上日0.85-0.87%.大型银行的买票利率落在0.88%.
央行今日存单到期金额2,035.5亿,存单发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]
本周央行存单到期接下来依序为周四895亿,周五1,428.5亿.
拆款中心资料PIBC显示,修正後周二当日超额准备为负74亿台币,累计超额准备为892亿台币,加计前期1%的超额准备为1,775亿台币.
**RP利率仍在区间**
公债同业附买回(RP)利率周三持於区间.正值年关前资金需求高峰,加之寿险提前因应公债交割而走钱,投信赎回量大增,场上钱不好找,需多打几通电话才能补齐缺口.
资金调度人士表示,20年期公债将於周五交割,由寿险和银行拿下多数筹码,今日即见寿险自投信端抽钱,使得交易商调度较为吃紧.另外,台湾股市及债市交易於今日收盘封关,券商则将持续调度至周五,料明後天RP市场交易量将大幅减少.
落点在农历年後(1月30日)的附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.
周五有101/2期20年期公债发行,金额400亿台币.各行业的得标比重方面,银行业为36.37%、证券业20.88%、票券业1.50%、保险业为41.25%.[ID:nCT0427114](完)
--集体采写 李盈蒨; 审校 曾祥进
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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