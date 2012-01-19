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亚洲 | 2012年 1月 19日 星期四 08:08 BJT

台湾经济指标预测--1月19日至2月20日

路透台北1月19日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据:

日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值

-------------------------------1月16日当周------------------------------------------

1/20 1600 外销订单 12月 -- +2.54%(年变动率)

1/20 1600 工业生产 12月 -- -3.55%(年变动率)

-------------------------------1月30日当周------------------------------------------

1/30 1600 季调失业率 12月 -- 4.32%

1/30 1610 M2货币总计数 12月 -- +5.07%(年变动率)

1/31 1600 领先指标 12月 -- -0.01%(月变动率)

-------------------------------2月6日当周-----------------------------------------

2/6 1600 外汇存底 1月底 -- 3,855.47亿美元

2/6 1600 消费者物价指数(CPI) 1月 -- +2.03%(年变动率)

2/7 1600 商品出口 1月 -- +0.6%(年变动率)

2/7 1600 商品进口 1月 -- -2.7%(年变动率)

-------------------------------2月20当周-------------------------------------------

2/20 1620 经常帐 第四季 -- 顺差102.1亿美元

-- 1600 国内生产总值统计值 第四季 -- 统计值+3.42%(年变动率)

-- 1600 央行理监事会议 第一季 -- 重贴现率1.875%

注:*代表新增.(完)

参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE

参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN]

--记者 高洁如; 审校 曾祥进

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

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