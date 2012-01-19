台湾已公布经济指标--2012/1/19

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值
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消费者物价指数(CPI)(y/y)12月 +2.03% +1.01% 2/6 --
外汇存底(亿美元) 12月底 3,855.47 3,879.68 2/6 --
商品出口(y/y) 12月 +0.6% +1.3% 2/7 --
商品进口(y/y) 12月 -2.7% -10.4% 2/7 --
领先指标(m/m) 11月 -0.01%-p -0.1%-r 1/31 --
M2货币总计数(y/y) 11月 +5.07% +5.54% 1/30 --
重贴现率(%) 12月29日 1.875% 1.875% -- --
外销订单(y/y) 11月 +2.54% +4.38% 1/20 --
工业生产(y/y) 11月 -3.55% +1.00%-r 1/20 --
季调失业率 11月 4.32% 4.30% 1/30 --
经常帐盈余(亿美元) 第三季 +102.1 +83.6 2/20 --
国际收支(亿美元) 第三季 -34.6 +49.0 2/20 --
国内生产总值概估值(GDP)第三季 +3.42%-p +4.52% -- --
注: p-初值; r-经修正; a-概估统计;领先指标系用经建会新修订的综合指数月变动率.
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--记者 高洁如; 审校 曾祥进
经济指标预测或公布日程
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