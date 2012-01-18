〔外汇期权〕欧元/美元现汇似将上探,波动率可能走软--IFR

IFR伦敦1月18日电---欧元/美元伦敦盘初看似将重新上探1.2800上方,波动率可能因而走软.一个月期价平选择权隐含波动率在海外市场变动不大,约在12.0%,三个月期报12.4%,一年期报13.4%,一个月期/delta值为0.25的风险逆转指标报0.75%,一年期报2.15%,偏向欧元卖权.

美元/瑞郎隐含波动率仍持平欧元/美元,但以实际波动率相比,显得较有价值.欧元/瑞郎波动率一直难以守住较高水位,因现汇维持在1.2100附近,该处今日有更多一般型选择权到期.一个月期价平选择权波动率回到5.25%,本月稍早在5.8%.

澳元/美元现汇获得支撑,昨日曾触及1.0450,波动率仍为卖压较大--一个月期价平选择权波动率今日在亚洲测试11.9%下方的数月低点.

美元/日圆波动率一直难以守住近期急升高点,因现汇陷於区间,相关波动率走软--一个月期价平选择权波动率回跌至6.55%,周一为7.15%(近日触及的四年低位为6.35%).(完)