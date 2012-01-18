〔外汇期权〕欧元/美元现汇似将上探,波动率可能走软--IFR

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
IFR伦敦1月18日电---欧元/美元伦敦盘初看似将重新上探1.2800上方,波动率可能因而走软.一个月期价平选择权隐含波动率在海外市场变动不大,约在12.0%,三个月期报12.4%,一年期报13.4%,一个月期/delta值为0.25的风险逆转指标报0.75%,一年期报2.15%,偏向欧元卖权.
美元/瑞郎隐含波动率仍持平欧元/美元,但以实际波动率相比,显得较有价值.欧元/瑞郎波动率一直难以守住较高水位,因现汇维持在1.2100附近,该处今日有更多一般型选择权到期.一个月期价平选择权波动率回到5.25%,本月稍早在5.8%.
澳元/美元现汇获得支撑,昨日曾触及1.0450,波动率仍为卖压较大--一个月期价平选择权波动率今日在亚洲测试11.9%下方的数月低点.
美元/日圆波动率一直难以守住近期急升高点,因现汇陷於区间,相关波动率走软--一个月期价平选择权波动率回跌至6.55%,周一为7.15%(近日触及的四年低位为6.35%).(完)
--编译 蔡美珍; 审校 白云
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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