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亚洲 | 2012年 1月 18日 星期三 16:57 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶收高2.8%,盘中短暂升破300日圆创两个月高点

路透东京1月18日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周三短暂触及两个月高点300.2日圆,终场收涨2.8%,因受到泰国政府入市护盘的可能性激励,但一交易商表示,库存水位上升可能压抑涨势.

TOCOM指标6月期约<0#2JRU:>持稳在25日均线上方,结算价报298.5日圆,上涨7.5日圆.盘中突破300日圆心理关卡,为11月以来首见.

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