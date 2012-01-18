《全球政经分析》摒弃发达经济体较新兴国家安全的臆断

* 发达国家的信誉日益受到质疑

* 发达经济体和"新兴市场"之间的界线崩塌

* 投资者更加关注政治风险

撰稿 政治风险记者Peter Apps 编译 肖群英/石冠兰

路透伦敦1月17日电---许多欧洲国家的信用评级遭到调降,或为迄今最直接了当的方式,以表明发达国家较新兴国家"更为安全"的臆断出现崩塌.

未来几年内,投资者恐怕会更实际评估对西方国家放贷的金额和如何以低成本进行借贷,以更犀利的目光审视这些国家的经济状况、人口结构,尤其是政治局势.

此举对金融和地缘政治的长远影响将是巨大的,将使得世界最富裕的国家更难找到资金,来援助其他国家或本国的银行业--抑或应付人口老龄化持续攀升的成本.

"问题在於,发达市场国家的信誉正在丧失,加上日益增加的养老金负担...表明未来几十年情况只会趋於恶化,"咨询公司Renaissance Capital首席分析师Charles Robertson撰文指出."而新兴市场则处於稳健得多的状况,多数新兴市场国家似乎长期处於上升趋势."

他说,外界愈发抱持这项信念,加速了此一进程.随着越来越多的退休基金和其他投资机构将更多资金投向新兴市场,同时减少对发达国家的投资,这股趋势会更加快速.

评级机构标准普尔上周五调降九个欧元区国家的信用评级,删除了法国和奥地利期望保住的AAA评级,将意大利评级调降至BBB+,与哈萨克斯坦齐平.葡萄牙成为继希腊後另一个降至"垃圾"评级的欧洲国家,其BB评级目前与菲律宾和土耳其相同,但仍高於希腊的CC,後者为获得评级国家的最低水准.

鉴於标普在去年8月调低美国的债信评级,市场在很多方面对此次降评举动早有预感.

**政治风险**

另外两家主要评级机构--惠誉和穆迪尚未跟随标普降低美国或其他欧洲主要国家的评级.但从过去10年的更大面向看来,他们之间的差距总体呈缩窄态势.

Renaissance Capital的分析显示,土耳其的信用评级在过去10年上升四个级距,而西班牙、葡萄牙和希腊的评级分别调降四个、九个和15个级距.