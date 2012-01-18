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亚洲 | 2012年 1月 18日 星期三 17:24 BJT

〔台湾债市〕101/1期五年公债中,三大法人均无交易

路透台北1月18日电---台湾柜台买卖中心周三公布,债券等殖成交系统中,五年公债101/1A01101=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 0.00 0.00 0.00

票券业 0.00 0.00 0.00

证券业 0.00 0.00 0.00 (完)

--记者 高洁如; 审校 林高丽

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