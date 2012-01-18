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亚洲 | 2012年 1月 18日 星期三 17:28 BJT

〔台湾债市〕101/1期借券成交20.5亿台币,因约定至到期故无加权平均利率

路透台北1月18日电---台湾柜台买卖中心公布,周二等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下:

期别 成交值 最高利率 最低利率 加权平均利率 可交易余额 (上日余额)

===========================================================================

101/1 20.5 -- -- -- 182.0 (182.0)

注:约定天数为一天,借券成交值单位为亿台币.无条件省略小数点後数值,利率单位为%.(完)

--记者 高洁如; 审校 林高丽

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