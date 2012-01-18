〔中港股市〕空头回补及保险股支撑恒指收高,沪综指收跌1.4%

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
友邦保险(1299.HK)升1.6%,此前多位消息人士向路透表示,公司正探讨竞购荷兰国际集团(ING)ING.AS价值约60亿美元的亚洲保险业务.[ID:nCH0093961]
按市值计为全球最大寿险公司--中国人寿(2628.HK)涨1.7%.
由综合企业太古股份(0019.HK)分拆上市的太古地产(1972.HK)周三首日登场,终场高於开盘价.太古股份跌3.7%.
**沪市回软**
沪综指收低1.39%,上日创逾27个月最大单日涨幅後,引发部分获利卖盘今日离场,令股指冲高2,300点未果回落,午盘更扩大跌幅,中小市值股领跌.分析师预计,节前大盘料维持区间震荡走势.
沪综指.SSEC收报2,266.384点,跌31.992点.今日沪市A股成交额进一步增至805亿元人民币,上个交易日为772亿元.
"昨天的上扬应该是超跌後的一个反抽,到了2,300点上方後,又是节前,我认为很多资金可能都会选择落袋为安."国元证券的陈琦表示.
联讯证券分析师曹卫东认为,中小市值股周三再度大跌,与前期大量发行有关,中小盘股还会经历较长的价值回归过程.他并预计,节前沪综指在2,200-2,300点区间震荡.
两地中小市值个股周三再现大幅下跌,多家个股收报跌停.
沪深300指数2012年2月合约CIFG2尾盘报2,438.6点,跌2.29%,成交量为303,957手.(完)
--编译 蔡美珍; 审校 白云
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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