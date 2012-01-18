〔中港股市〕空头回补及保险股支撑恒指收高,沪综指收跌1.4%

友邦保险(1299.HK)升1.6%,此前多位消息人士向路透表示,公司正探讨竞购荷兰国际集团(ING)ING.AS价值约60亿美元的亚洲保险业务.[ID:nCH0093961]

按市值计为全球最大寿险公司--中国人寿(2628.HK)涨1.7%.

由综合企业太古股份(0019.HK)分拆上市的太古地产(1972.HK)周三首日登场,终场高於开盘价.太古股份跌3.7%.

沪综指.SSEC收报2,266.384点,跌31.992点.今日沪市A股成交额进一步增至805亿元人民币,上个交易日为772亿元.

"昨天的上扬应该是超跌後的一个反抽,到了2,300点上方後,又是节前,我认为很多资金可能都会选择落袋为安."国元证券的陈琦表示.