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亚洲 | 2012年 1月 18日 星期三 17:45 BJT

〔中港股市〕空头回补及保险股支撑恒指收高,沪综指收跌1.4%

友邦保险(1299.HK)升1.6%,此前多位消息人士向路透表示,公司正探讨竞购荷兰国际集团(ING)ING.AS价值约60亿美元的亚洲保险业务.[ID:nCH0093961]

按市值计为全球最大寿险公司--中国人寿(2628.HK)涨1.7%.

由综合企业太古股份(0019.HK)分拆上市的太古地产(1972.HK)周三首日登场,终场高於开盘价.太古股份跌3.7%.

**沪市回软**

沪综指收低1.39%,上日创逾27个月最大单日涨幅後,引发部分获利卖盘今日离场,令股指冲高2,300点未果回落,午盘更扩大跌幅,中小市值股领跌.分析师预计,节前大盘料维持区间震荡走势.

沪综指.SSEC收报2,266.384点,跌31.992点.今日沪市A股成交额进一步增至805亿元人民币,上个交易日为772亿元.

"昨天的上扬应该是超跌後的一个反抽,到了2,300点上方後,又是节前,我认为很多资金可能都会选择落袋为安."国元证券的陈琦表示.

联讯证券分析师曹卫东认为,中小市值股周三再度大跌,与前期大量发行有关,中小盘股还会经历较长的价值回归过程.他并预计,节前沪综指在2,200-2,300点区间震荡.

两地中小市值个股周三再现大幅下跌,多家个股收报跌停.

沪深300指数2012年2月合约CIFG2尾盘报2,438.6点,跌2.29%,成交量为303,957手.(完)

--编译 蔡美珍; 审校 白云

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