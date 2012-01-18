〔路透基点〕金鹰商贸2.2亿美元首次联贷已有约10家银行参与--RLPC

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港1月18日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,中国百货连锁运营商金鹰商贸首次办理联贷,2.2亿美元三年期贷款目前已吸引约10家银行参与,承诺金额超过3亿美元.
待一或两家可能参与的银行加入後,此联贷案料很快结案.
花旗集团、恒生银行、汇丰、渣打及台北富邦商业银行为牵头安排行及入帐行.牵头行已足额包销联贷案,以下列三种水准邀请其他银行参贷:
承贷3,000万美元或以上的银行获牵头安排行头衔,获得含全部费用的价码为295个基点,利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码230个基点.
承贷2,000万-2,900万美元的银行获主办行头衔,可获290个基点费用.
承贷1,000万-1,900万美元的银行获得承办行头衔,获得285个基点费用;
该贷款案是由金鹰商贸子公司金鹰(国际)贸易发展有限公司具名出借,金鹰商贸将提供担保.
金鹰商贸在中国14个城市经营21家百货公司.其截至6月底的六个月中期净利较上年同期跳涨32.5%,至6.122亿元人民币,营收则为15.6亿元人民币.(完)
--编译 蔡美珍; 审校 高琦
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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