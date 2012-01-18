〔台湾货币市场〕短率稳中透升,短票量较大令利率略微攀高(更新版)

(新增细节)

* 短期资金不少

* 短票量年前最大,利率略微走高

记者 高洁如

路透台北1月18日电---台湾银行间短期利率周三稳中略有走升压力.由於农历年关逼近,各银行自上日起开始供给民众新钞,在银行普遍保守操作之下,市场短钱甚多,短期拆款利率大致维持平稳.不过今日是封关前短票量最大的一日,短票利率稍见走扬压力.

市场人士表示,银行"宁滥勿缺"的心态表露无疑,由於资金拆借以短期为多,市场短钱充斥,连本地银行都供给了不少资金,惟外商银行的隔夜资金则稍有短少.周三隔拆利率的高位稍见下滑,一周的拆款高位则是持平.

"兑换新钞让积数变少了,...过年有九天的积数,一般银行也不敢负数太大,不然年後可能会补不回来."一民营银行人士称.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.405%,上日在0.400%;区间在0.299-0.730%,上日亦同.

而2-7天拆款利率今日区间在0.392-0.750%,也同上日.

据央行网站显示,周二通货发行258.7亿台币,累计发行数1兆6,536亿台币.

**短票扬升**

短票方面,交易商指出,今日是农历年之前发票量最大的日子,由於多数银行保守心态,只做短期拆出,不做长天期的短票,因此引导其资金落点往後有些困难.

在此情况下,票券商在利率稍做退让,大型银行的买票利率再向上约1-2基点.票券商也说,明、後二天就是封关前最後二个交易日,预计央行能够维稳市场资金,预计短票利率应能在在此间水位维持平稳.

农历年後到期的银行间短票利率今日主要成交区间在0.86-0.88%,上日0.85-0.87%.大型银行的买票利率落在0.88%.

央行今日共发行1,598.7亿台币存单,相较存单到期金额2,035.5亿,存单发行余额减少436.8亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期接下来依序为周四895亿,周五1,428.5亿.

拆款中心资料PIBC显示,周三当日超额准备为负274亿台币,累计超额准备为618亿台币,加计前期1%的超额准备为1,501亿台币.

**RP利率仍在区间**

公债同业附买回(RP)利率周三持於区间.正值年关前资金需求高峰,加之寿险提前因应公债交割而走钱,投信赎回量大增,场上钱不好找,需多打几通电话才能补齐缺口.

资金调度人士表示,20年期公债将於周五交割,由寿险和银行拿下多数筹码,今日即见寿险自投信端抽钱,使得交易商调度较为吃紧.另外,台湾股市及债市交易於今日收盘封关,券商则将持续调度至周五,料明後天RP市场交易量将大幅减少.

落点在农历年後(1月30日)的附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.

周五有101/2期20年期公债发行,金额400亿台币.各行业的得标比重方面,银行业为36.37%、证券业20.88%、票券业1.50%、保险业为41.25%.[ID:nCT0427114](完)