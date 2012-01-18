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货币新闻 | 2012年 1月 18日 星期三 19:01 BJT

〔德国经济〕预期2012年贸易对GDP的贡献为负0.3%--经济部

路透柏林1月18日电---德国经济部周二表示:

* 预期德国2012年出口成长2.0%、进口成长3.0%,贸易对国内生产总值(GDP)的贡献为负0.3%

* 2012年失业率料降至6.8%

* 预期2012年GDP成长0.7%,2013年成长1.6%,证实稍早的报导

* 经济部长罗斯勒称德国经济仍旧畅旺,在冬季动能受创後,将於年内回复较高幅度的成长 (完)

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