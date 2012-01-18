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货币新闻 | 2012年 1月 18日 星期三 19:08 BJT

〔欧洲个股〕全球石油需求将在2030年升至每日1.03亿桶--BP能源展望

路透伦敦1月18日电---能源业巨擘BP(BP.L)发布最新能源展望报告指出:

* 全球石油需求将在2030年升至每日1.03亿桶,较2010年水准增加18%

* 到2030年,中国和印度将成为全球最大和第三大的经济体及能源消费国

* 亚洲天然气消费成长中将有56%是由中国带动

* 到2030年,天然气将成为全球成长最快的化石燃料

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