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债券 | 2012年 1月 18日 星期三 20:28 BJT

〔美国数据〕1月13日止当周抵押贷款申请激增,再融资需求扩张--MBA

路透1月18日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布的数据显示,美国上周抵押贷款申请激增逾20%,因利率下滑.

截至1月13日当周,经季节调整後的美国房屋抵押贷款申请指数上扬23.1%至816.1.

经季节调整再融资指数则上扬26.4%至4,500.6,购屋贷款指数则升10.3%至195.4.

再融资占整体抵押贷款活动的比例由前一周的80.8%升至82.2%.

该周30年期固息抵押贷款利率平均为4.06%,较前一周的4.11%下滑5个基点.

根据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)

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--编译 张明钧;审校 王冠中

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