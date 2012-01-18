〔美国数据〕1月13日止当周抵押贷款申请激增,再融资需求扩张--MBA

标题新闻：美国隔夜利率交换(OIS)价格暗示交易商预计3月加息的几率约84%，周二晚为74%
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透1月18日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布的数据显示,美国上周抵押贷款申请激增逾20%,因利率下滑.
截至1月13日当周,经季节调整後的美国房屋抵押贷款申请指数上扬23.1%至816.1.
经季节调整再融资指数则上扬26.4%至4,500.6,购屋贷款指数则升10.3%至195.4.
再融资占整体抵押贷款活动的比例由前一周的80.8%升至82.2%.
该周30年期固息抵押贷款利率平均为4.06%,较前一周的4.11%下滑5个基点.
根据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)
浏览美国数据相关新闻,请点选[ECI-US-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]
--编译 张明钧;审校 王冠中
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
路透伦敦3月1日 - 英国1月消费者借贷超过去年12月，但增速却连续第二个月放缓，为去年英国退欧公投推高通胀率、导致消费者变得谨慎再添佐证。