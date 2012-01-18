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货币新闻 | 2012年 1月 18日 星期三 20:59 BJT

〔国际金融〕IMF估计将须筹集高达6,000亿美元的新资金--消息人士

路透华盛顿1月18日电---多位参与国际货币基金组织(IMF)周二执行董事会讨论消息人士周三表示:

* IMF估计该组织将须筹集高达6,000亿美元的新资金

* IMF估计该组织将需要5,000亿美元作为向成员国放贷资金,另外1,000亿美元作为缓冲资金

* IMF估计,若全球经济情况恶化,未来两年全球将有1万亿(兆)美元的融资缺口 (完)

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