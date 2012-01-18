〔美股业绩〕纽约梅隆银行第四季获利下滑,受重整和外汇交易减少影响

南非汇市：兰特微幅上涨，因押注长期来看美元会走软
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透1月18日电---纽约梅隆银行(BK.N)周三表示第四季获利下滑26%,此前这家全球最大保管银行公布外汇交易量减少,并认列重整费用,做为让营运更有效率的瘦身计画一部分.
梅隆银行公布第四季净利5.05亿美元,或每股盈余(EPS)0.42美元,去年同期为6.79亿美元,或EPS为0.54美元.此项结果包括1.07亿美元的重整费用,使每股净利减少0.06美元.
首席执行长Gerald Hassell在新闻稿中表示,欧洲及全球其他地区普遍的金融不确定性,打压客户交易活动,对营收造成压力.
例如,投资管理及绩效费用为7.30亿美元,较上年同期减少9%.梅隆银行将此部分归咎於货币市场基金,该基金收益甚微迫使该行为保住投资人而放弃收费.
第四季外汇营收共为1.83亿美元,较上年同期下滑11%,因为交易数量较低.(完)
--编译 李婷仪;审校 王冠中
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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