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市场报道 | 2012年 1月 18日 星期三 20:54 BJT

〔美股业绩〕道富银行获利较上年同期大增,因比较基期偏低

路透1月18日电---以波士顿为根据地的保管银行业者道富银行(STT.N)周三表示,第四季获利较上年同期大增,因上年同期该行提列重整费用,并调整资产持仓.

普通股净利为3.71亿美元,每股获利(EPS)为0.76美元,上年同期则分别为8,100万美元及0.16美元.(完)

--编译 张明钧;审校 王冠中

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