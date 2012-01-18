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市场报道 | 2012年 1月 18日 星期三 20:51 BJT

〔美股盘前〕高盛盘前股价上涨,此前公布财报优於预期

路透纽约1月18日电---高盛(GS.N)盘前股价上涨2.3%,此前该公司公布财报优於预期.(完)

--编译 张明钧;审校 王冠中

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