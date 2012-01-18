〔表格〕1月14日止当周美国连锁店销售较前周上扬0.1%--ICSC/高盛

南非汇市：兰特微幅上涨，因押注长期来看美元会走软
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透1月18日电---美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周三联合发布的报告显示,1月14日止当周美国连锁店销售较前周上扬0.1%.
当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)
1月14日 514.0 3.0 0.1
1月 7日 513.6 2.8 -5.4
12月31日 543.1 5.3 1.2
12月24日 536.6 4.5 0.9
(完)
--编译 王冠中;审校 张明钧
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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美国1月个人所得较前月增长0.4%，个人支出较前月增长0.2% 美国商务部公，1月建筑支出较前月下降1.0%，预估为增长0.6%。12月建筑支出修正后为增长0.1%，前 值为 下降0.2%。 美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，美国2月制造业指数为57.7，为2014年8月来最高预估为56.0，1月 为56.0。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0