〔国际油市〕亚洲柴油EFS合约升至九个月高位,因澳洲有炼厂停工

路透新加坡1月18日电---亚洲柴油近月期货转掉期(EFS)合约周三升至九个月高位,受澳洲炼厂停工的影响.

2月EFS每吨上涨3.95美元至九个月高点2.36美元,由负转正.

行业消息人士表示,EFS跳涨主要是因英国壳牌在店头市场强力买进.

"壳牌石油的EFS买盘力道相当强劲...他们似乎看涨亚洲柴油市场,"新加坡一位交易商称.

壳牌石油购买EFS的确切数量不得而知,但消息人士称,壳牌正买进2月EFS并卖出3月EFS.

皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)发言人周三对路透表示,该公司已关闭部分其位於悉尼附近的Clyde炼厂以进行临时维修.该炼厂产能为每日75,000桶.但尚并不清楚壳牌的EFS买盘是否与炼厂停工有关.

航煤价格略微走坚,因日本煤油库存下降.航煤裂解价差上涨0.10美元至每桶负0.55美元.

2月柴油裂解价差较迪拜原油升水下跌0.97美元,报每桶18.43美元.航煤裂解价差下跌0.86美元至每桶17.63美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 126.20 126.60 126.40 127.62 -1.22 -0.96

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 128.20 128.60 128.40 129.91 -1.51 -1.16

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 129.15 129.55 129.35 130.87 -1.52 -1.16

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 129.95 130.35 130.15 131.62 -1.47 -1.12

1月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 127.80 129.25 -1.45 -1.12

2月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 127.21 128.66 -1.45 -1.13 (完)