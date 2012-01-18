〔国际油市〕亚洲柴油EFS合约升至九个月高位,因澳洲有炼厂停工

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡1月18日电---亚洲柴油近月期货转掉期(EFS)合约周三升至九个月高位,受澳洲炼厂停工的影响.
2月EFS每吨上涨3.95美元至九个月高点2.36美元,由负转正.
行业消息人士表示,EFS跳涨主要是因英国壳牌在店头市场强力买进.
"壳牌石油的EFS买盘力道相当强劲...他们似乎看涨亚洲柴油市场,"新加坡一位交易商称.
壳牌石油购买EFS的确切数量不得而知,但消息人士称,壳牌正买进2月EFS并卖出3月EFS.
皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)发言人周三对路透表示,该公司已关闭部分其位於悉尼附近的Clyde炼厂以进行临时维修.该炼厂产能为每日75,000桶.但尚并不清楚壳牌的EFS买盘是否与炼厂停工有关.
航煤价格略微走坚,因日本煤油库存下降.航煤裂解价差上涨0.10美元至每桶负0.55美元.
2月柴油裂解价差较迪拜原油升水下跌0.97美元,报每桶18.43美元.航煤裂解价差下跌0.86美元至每桶17.63美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 126.20 126.60 126.40 127.62 -1.22 -0.96
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 128.20 128.60 128.40 129.91 -1.51 -1.16
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 129.15 129.55 129.35 130.87 -1.52 -1.16
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 129.95 130.35 130.15 131.62 -1.47 -1.12
1月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 127.80 129.25 -1.45 -1.12
2月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 127.21 128.66 -1.45 -1.13 (完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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