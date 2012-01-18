〔国际油市〕亚洲石脑油价格和裂解价差上扬,受伊朗疑虑影响

路透新加坡1月18日电---亚洲石脑油价格周三来到三个交易日高点,裂解价差触及五个交易日高位,继上日台湾需求浮现後,韩国也有需求传出.

交易商称,韩国买家对於伊朗和西方之间的紧张情势升温感到担忧,若伊朗遭到制裁,炼厂也未能取得其他供应来源,将会被迫降低炼厂利用率.

LG化学买进约2.5万吨2月下半月到港的石脑油,成本加运费(C&F)每吨较日本现货报价升水约8.50美元,和1月10日买进5万吨船货支付的溢价相仿.

湖南石油化学也在市场上买进2月下半月和3月上半月船货,台湾台塑自周二起便持续在市场上买进.

汽油裂解价差维持在约两个半月高点水准,因预期有来自亚洲最大进口国印尼的坚稳需求,因该国Pertamina准备在3月关闭Balongan炼厂进行维修.

日本公开规格3月上半月石脑油NAF-1H-TYO价格上涨2.00美元至每吨952.00美元,是自1月13日报955.75美元以来最高.

3月上半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK上扬7.33美元至每吨115.83美元.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF升0.79美元至每桶17.83美元,为11月10日报每桶18.03美元以来最高.

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK升1.72美元至每桶9.92美元,为11月2日报11.07美元以来最高.

油品 价格 上日价格 变动

2012年3月石脑油NAF-1H-TYO 951.50/952.50 950.00 +2.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 103.53/103.63 103.36 +0.22

97号现货汽油GL97-SIN 127.05/127.15 126.09 +1.01

95号现货汽油GL95-SIN 124.25/124.35 123.59 +0.71

92号现货汽油GL92-SIN 121.36/121.46 120.40 +1.01

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 17.78/17.88 17.04 +0.79 (完)