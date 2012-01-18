〔国际油市〕亚洲石脑油价格和裂解价差上扬,受伊朗疑虑影响

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡1月18日电---亚洲石脑油价格周三来到三个交易日高点,裂解价差触及五个交易日高位,继上日台湾需求浮现後,韩国也有需求传出.
交易商称,韩国买家对於伊朗和西方之间的紧张情势升温感到担忧,若伊朗遭到制裁,炼厂也未能取得其他供应来源,将会被迫降低炼厂利用率.
LG化学买进约2.5万吨2月下半月到港的石脑油,成本加运费(C&F)每吨较日本现货报价升水约8.50美元,和1月10日买进5万吨船货支付的溢价相仿.
湖南石油化学也在市场上买进2月下半月和3月上半月船货,台湾台塑自周二起便持续在市场上买进.
汽油裂解价差维持在约两个半月高点水准,因预期有来自亚洲最大进口国印尼的坚稳需求,因该国Pertamina准备在3月关闭Balongan炼厂进行维修.
日本公开规格3月上半月石脑油NAF-1H-TYO价格上涨2.00美元至每吨952.00美元,是自1月13日报955.75美元以来最高.
3月上半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK上扬7.33美元至每吨115.83美元.
汽油重整利润GL92-SIN-DIF升0.79美元至每桶17.83美元,为11月10日报每桶18.03美元以来最高.
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK升1.72美元至每桶9.92美元,为11月2日报11.07美元以来最高.
油品 价格 上日价格 变动
2012年3月石脑油NAF-1H-TYO 951.50/952.50 950.00 +2.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 103.53/103.63 103.36 +0.22
97号现货汽油GL97-SIN 127.05/127.15 126.09 +1.01
95号现货汽油GL95-SIN 124.25/124.35 123.59 +0.71
92号现货汽油GL92-SIN 121.36/121.46 120.40 +1.01
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 17.78/17.88 17.04 +0.79 (完)
--编译 王冠中;审校 张明钧
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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