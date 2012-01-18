〔美股业绩〕道富银行获利较上年同期大增,因比较基期偏低(更新版)

南非汇市：兰特微幅上涨，因押注长期来看美元会走软
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
(新增细节)
* 当季认列固定收益相关费用达1.20亿美元
* 第四季营收较上年同期成长13%
* 薪资及员工福利成本下滑
路透1月18日电---以波士顿为根据地的保管银行业者道富银行(STT.N)周三表示,第四季获利较上年同期大增,但由於客户冒险程度下滑,损及主要的费用收入.
普通股净利为3.71亿美元,每股获利(EPS)为0.76美元,上年同期则分别为8,100万美元及0.16美元.上年同期业绩包含提列重整费用,并调整资产持仓.
第四季财报中包含一笔税前支出1.20亿美元,相当於每股0.15%,多数与道富银行退出固定收益交易的提案有关.
道富银行表示,第四季营收较上年同期成长13%至23.2亿美元,但较第三季下滑5%,因全球市场动荡让一些不愿冒险的客户退场观望.
道富在一份新闻稿中指出,举例而言,服务费收入较上年同期下滑1%至10.6亿美元,反映客户冒险意愿降低.
投资管理费及交易服务营收分别下滑9%及12%,而这两大部分在第四季合计产生了4.75亿美元的营收.
整体而言,第四季营业收入较上年同期成长0.2%至22.9亿美元.
在费用方面,该公司称第四季薪津及员工福利成本为8.72亿美元,较前一季下滑10%.(完)
--编译 张明钧;审校 王冠中
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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