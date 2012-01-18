〔美股业绩〕道富银行获利较上年同期大增,因比较基期偏低(更新版)

(新增细节)

* 当季认列固定收益相关费用达1.20亿美元

* 第四季营收较上年同期成长13%

* 薪资及员工福利成本下滑

路透1月18日电---以波士顿为根据地的保管银行业者道富银行(STT.N)周三表示,第四季获利较上年同期大增,但由於客户冒险程度下滑,损及主要的费用收入.

普通股净利为3.71亿美元,每股获利(EPS)为0.76美元,上年同期则分别为8,100万美元及0.16美元.上年同期业绩包含提列重整费用,并调整资产持仓.

第四季财报中包含一笔税前支出1.20亿美元,相当於每股0.15%,多数与道富银行退出固定收益交易的提案有关.

道富银行表示,第四季营收较上年同期成长13%至23.2亿美元,但较第三季下滑5%,因全球市场动荡让一些不愿冒险的客户退场观望.

道富在一份新闻稿中指出,举例而言,服务费收入较上年同期下滑1%至10.6亿美元,反映客户冒险意愿降低.

投资管理费及交易服务营收分别下滑9%及12%,而这两大部分在第四季合计产生了4.75亿美元的营收.

整体而言,第四季营业收入较上年同期成长0.2%至22.9亿美元.

在费用方面,该公司称第四季薪津及员工福利成本为8.72亿美元,较前一季下滑10%.(完)